„Als wir die Verantwortlichen der Bundespolizei dazu im Herbst des vergangenen Jahres angehört haben, redeten sie von über 5.000 Fahndungsfällen, die noch nicht in unsere Datenbanken aufgenommen worden waren“, sagte der Abgeordnete der flämischen Grünen, Stefaan Van Hecke (Groen - kl. Foto), am Samstag gegenüber der VRT-Nachrichtenredaktion. Van Hecke vertritt seine Fraktion im belgischen Bundesparlament in diesem Ausschuss.