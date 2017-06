Die 70 zusätzlichen Risse habe man entdecken können, weil die Ultraschall-Kamera bei der Untersuchung im April 2017 anders positioniert worden sei, als noch 2014, erklärte der Innenminister. Das Ergebnis der Prüfung habe dazu geführt, dass die belgische Atomaufsichtsbehörde FANC keinerlei Einwände gegen die Wiederinbetriebnahme des Reaktors erhoben hat.

Atomkraftgegner in Belgien und Deutschland halten den Betrieb des Kernkraftwerks Tihange in Huy bei Lüttich schon seit Jahren für nicht mehr sicher. Die Atomaufsicht hatte Belga zufolge im Jahr 2014 knapp 3.150 Hinweise auf Schäden an der Reaktorhülle von Tihange 2 festgestellt. Die Vereinigung „Nucléaire Stop Kernenergie“ ist der Ansicht, dass der Weiterbetrieb des Reaktors nach diesen weiteren Schäden unverantwortlich Ist. Der grüne Abgeordnete Jean-Marc Nollet bedauerte in diesem Zusammenhang, dass Innenminister Jambon nicht selbst mit den neuen Erkenntnissen, die bereits seit April dieses Jahres vorliegen, an die Öffentlichkeit gegangen ist.