Und für die Opposition in Brüssel ist der neue Bürgermeister, Philippe Close, auch kein unbeschriebenes Blatt. Er mische in einigen undurchsichtigen Vorgängen mit, z.B. im sich hinziehenden und kurz vor dem Kollaps stehenden Dossier um ein neues Nationalstadion in der belgischen Hauptstadt (hier wurde von flämischer Seite her einmal mehr eine Baugenehmigung verweigert, wohl wegen mangelhafter Verkehrs- und Mobilitätspolitik) sowie um den Konzertsaal Koninklijk Circus/Cirque Royal, wo der bisherige Betreiber ausgebootet wurde, um die Verwaltung an die Stadt selbst zu binden (mit einem PS-Direktor). Und nach Ansicht der Grünen (Groen und Ecolo) im Brüsseler Stadtrat stimme es nicht, dass Close keine Nebenjobs- oder Nebeneinnahmen habe, wie er selbst angibt: „Der hat auch einiges auf dem Kerbstock“, hieß es dazu.