Die Brüsseler Staatsanwaltschaft hat eine Voruntersuchung gegn die gemeinnützige Organisation Samusocial eingeleitet. Die Organisation, die sich um die Unterbringung von Obdachlosen in Brüssel kümmert, war in den letzten Wochen ins Feuer der Kritik geraten. Bürgermeister Mayeur, die Vorsitzende des Öffentlichen Sozialhilfezentrums und ehemalige Samusocial-Direktorin Pascale Peraita sowie andere Vorstandsmitglieder hatten unverhältnismäßig hohe Sitzungsgelder eingestrichen. Allein für das Jahr 2017 sollen Mayeur und Peraita zusammen ca. 17.000 Euro an Sitzungsgeldern erhalten haben. Diese Anwesenheitsvergütungen sollen nicht von öffentlichen Geldern beglichen worden sein, sondern von privaten Spenden an die Hilfseinrichtung.

Am Mittwoch hatte das Parlament der Region Brüssel ebenfalls eine Untersuchung über die Strukturen und Geschäfte des Samusocial beschlossen.