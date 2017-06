Die Wetterstation in Ukkel (Brüssel) hat von März bis Mai in diesem Jahr nur 108,0 mm Niederschläge gemessen. Das sind 60 % weniger als im Frühjahr durchschnittlich an Niederschlägen gemessen wird (187,8 mm). Auf längere Sicht regnet es kaum noch seit Juli 2016.

In den letzten 2 Monaten sind nur 506,7 mm oder 65 % des Durchschnittwerts (781,0 mm) gefallen. Auch in den anderen Landesteilen fielen, wenn auch mit unterschiedlicher Intensität, weniger Niederschläge.