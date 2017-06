A.Kockartz Alain Pardaen (CD&V), der Bürgermeister der ostflämischen Gemeinde Wetteren, will, dass die Parkings und die LKW-Rastplätze entlang der nahegelegenen Autobahn E 40 zu nächtlicher Stunde geschlossen werden. Der Grund dafür liegt in der Tatsache, dass sich ständig dutzende illegale Einwanderer in seiner Ortschaft verstecken, die nachts auf Lastwagen gelangen wollen, um an Bord nach Großbritannien reisen zu können.