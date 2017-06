Dem Sprecher von Bundesinnenminister Jan Jambon (N-VA) zufolge wurde die neue Regelung ausführlich mit den Fluggesellschaften besprochen und hindert sie diese z. B. nicht daran, last-minute-Flüge anzubieten.

In der Praxis werden die Fluggesellschaften wichtige Passagierdaten (u. a. Name, Vorname, Adresse, Buchungs- und Zahlungsmittel) 48 Stunden vor der Abflugszeit an die Sicherheitsbehörden weiterleiten. Um das Fehlerrisiko zu reduzieren, werden die Fluggastdaten ein zweites Mal von den Behörden geprüft, wenn die Passagiere bereits eingestiegen sind und nicht mehr aussteigen können.