Jambon: “Lokale integrale Sicherheitszellen”

Bisher gibt es diese so genannten LIVC’s in der Hälfte aller belgischen Kommunen. Die Häufung der Terroranschläge erfordere eine neue Taktik, so der belgische Innenminister. Deshalb will er alle Kommunen des Landes verpflichten, solche Sicherheitszellen ins Leben zu rufen, um schon in einem möglichste frühen Stadium Personen zu identifizieren, die für eine islamitische Radikalisierung empfänglich sind.