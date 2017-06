VRT

U.Ne In Brüssel und Umgebung, vor allem im Umkreis von Zaventem und Vilvoorde, hatte die Polizei an diesem Sonntagmorgen die Bevölkerung dazu aufgerufen, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Der Grund hierfür war ein Feuer in einem Abbruchunternehmen auf einem Industriegelände in Neder-Over-Heembeek. Dort hatte der Müll plötzlich Feuer gefangen. Auch verschiedene Maschinen fingen an, zu brennen. Ein dicke Rauchwolke hatte sich gebildet und der medizinische Notfallplan wurde ausgerufen.