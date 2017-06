Belga

U.Ne Der Staatssekretär für Asyl und Migration, Theo Francken (N-VA), hat auf seiner Facebook-Seite auf den Anschlag in London reagiert. Er will seine Politik auf jeden Fall fortsetzen. "Ich fühle kein Verlangen mehr nach Gelassenheit, "pray for", Kumbaya oder nach einem Moment für Kerzen. Ich fühle Wut, Kampfbereitschaft und Entschlossenheit", schreibt er.