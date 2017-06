Den Rekordbetrag in Höhe von 168 Millionen Euro hatte eine Person aus der Umgebung von Brüssel im Oktober letzten Jahres gewonnen.

Dieser Gewinn landete auf der Liste der größten Gewinne in allen Ländern, in denen EuroMillions gespielt werden kann, auf dem 8. Platz. Die Belgier hatten bei dieser Ziehung vom Freitag insgesamt rund 7,8 Millionen Euro im Einsatz. Der EuroMillions-Topf wird an diesem Dienstag auf 17 Millionen Euro zurückfallen.