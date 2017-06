Bund und Länder in Belgien wollen, dass sich die EU und die anderen Länder weiter an das Abkommen von Paris halten und weiter an den gemachten Zusagen festhalten. Premier Michel reagierte dahingehend deutlich auf Trump: „Belgien unterstützt, wie die EU, das Abkommen von, Paris voll und ganz. Belgien wird dies auch weiter tun. Wir haben keine andere Wahl. Ein Versagen im Kampf gegen den Klimawandel ist keine Option, weder für unseren Planeten, noch für die uns nachfolgenden Generationen.“

Die Bundesregierung in Brüssel erwartet jetzt von der Europäischen Union, dass diese ihre führende Rolle in der Umsetzung der Pariser Klimaziele unvermindert fortsetzt. Premier Michel wird dieser Forderung im Rahmen des nächsten EU-Gipfels in Brüssel Ende Juni Nachdruck verleihen, wie er am späten Donnerstagabend in einer Mitteilung ankündigte, die auch von den beiden Vize-Premiers, Auißenminister Didier Reynders (MR) und Entwicklungshilfeminister Alexander De Croo (Open VLD) sowie von Bundesumweltministerin . Marie-Christine Marghem (MR) unterzeichnet war.

Ganz nebenbei: über seinen privaten Twitter-Account nannte Premier Michel Trumps Entscheidung „einen brutalen Akt“. Und Entwicklungshilfeminister De Croo schrieb dazu, dass sich die Flüchtlingskrise in Europa noch weiter verschärfen werde, weil der fortschreitende Klimawandel für noch mehr Trockenheit, Hungersnöte und Überschwemmungen sorge. Dies würde neue massive Einwanderungswellen zur Folge haben.