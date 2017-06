AP

A.Kockartz Die Tageszeitungen in Belgien gehen mit US-Präsident Trump an diesem Freitagmorgen hart ins Gericht. Seine Ankündigung, das Pariser Klimaabkommen zu verlassen und seine Forderung nach neuen Verhandlungen zu den Bedingungen der USA führt nach Ansicht der Leitartikler zu einer weitgehenden Isolierung Amerikas in der Welt. Nun steht auch die Frage im Raum, wie weit die internationale Solidarität in der Klimafrage jetzt reicht.