Um den Waffenhändler Jacques Monsieur ranken sich seit vielen Jahren Legenden. Manche halten ihn für einen Geheimagenten, andere für einen ordinären Kriminellen und wieder andere glauben, dass er ein Bisschen von allem ist. Doch jetzt fällt die Fassade, denn Waffenlieferungen an Konfliktländer haben jetzt die Schlinge um Monsieurs Hals enger gezogen.

Monsieur stand jetzt in Brüssel vor Gericht wegen illegalen Waffenlieferungen in Konfliktgebiete. Er soll im Zeitraum 2006 bis 2009 u.a. Kriegswaffen nach Libyen, Tschad, Pakistan, Guinea-Bissau und in den Iran geliefert haben.

Genauer handelte es sich dabei um 100.000 automatische Gewehre für Libyen, um 10 Panzer und 5 Hubschrauber für Guinea-Bissau, um 200.000 automatische Gewehre plus Munition, 4 Kampfhubschrauber und 2 Kampfjets an den Tschad, um Raketenwerfer und Maschinengewehre an Pakistan und um umfangreiches Militärmaterial an den Iran.

Der zuständige Richter verurteilte Jacques Monsieur zu drei Jahren Haft ohne Bewährung und zu einem Bußgeld über 300.000 €. Damit liegt das Urteil deutlich über den geforderten zwei Jahren Haft von Seiten der Staatsanwaltschaft. Der Vorwurf der Leitung einer kriminellen Vereinigung konnte nicht nachgewiesen werden.

Der Angeklagte hatte während des gesamten Verfahrens alle Vorwürfe gegen ihn zurückgewiesen. Monsieur gab stets zu verstehen, dass die ihm zur Last gelegten illegalen Waffengeschäfte als Deckmantel für die Suche nach Informationen im Auftrag verschiedener Geheimdienste unterschiedlicher Länder fungiert haben sollen.