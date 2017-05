Belga

A.Kockartz/Belga Belgien und Deutschland werden in der Frage von Flüchtlingen, die entgegen internationaler Schutzbestimmungen ihr Herkunftsland besuchen, enger zusammenarbeiten. Das vereinbarten Belgiens Staatssekretär für Asyl und Einwanderung Theo Francken (N-VA - Foto) und der für diesen Bereich in Deutschland zuständige Innenminister Thomas De Maizière (CDU - kl. Foto) am Mittwoch in Berlin in einer gemeinsamen Absichtserklärung.