Die NMBS/SNCB entfernt jedes Graffiti von ihren Reisezügen, denn die Fahrgäste fühlen sich nach eigenen Angaben in derart beschmierten Zügen unsicher. Das bedeutete alleine im vergangenen Jahr, dass die Bahn in ihren Ausbesserungswerken rund 119.000 m² Außenfläche von Triebzügen oder Reisezugwaggons von Graffiti befreien musste. Dies schlug mit 3,1 Mio. zu Buche, so die Bahn.

In insgesamt 18 Depots und Ausbesserungswerken der Bahn in ganz Belgien werden Graffiti von den Fahrzeugen entfernt. Dazu verfügt die Bahn über viele Mittel, z.B. ein Gel zum Farbe abwaschen. Doch ein weiteres Problem gesellt sich hinzu: Durch das ständige Schrubben entstehen Kratzer in den Lackschichten, was wiederum die Farbe der Sprayer haltbarer macht…