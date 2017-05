Marnik Aerts

A.Kockartz Bei einem Brand auf einem Bauernhof in Oud-Turnhout in der Provinz Antwerpen sind in der Nacht zum Mittwoch 26.000 Küken verbrannt. Das heftige Feuer zerstörte nicht nur mehrere Stallungen des landwirtschaftlichen Anwesens, sondern auch einen Feuerwehrwagen. Zudem wurde ein Feuerwehrmann bei dem Einsatz verletzt.