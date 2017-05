"Dieses Verschwinden wird wie alle anderen kritischen Verschwinden behandelt, nur haben wir hier zwei Fotos veröffentlicht: Eines, das sie mit traditioneller Kleidung zeigt und eines in westlichen Kleidern. Das Mädchen kleidet sich auf beide Weisen und die Fährte der Radikalisierung und ein möglicher Aufbruch nach Syrien werden untersucht."

Weiter sagte Van Wymersch: "Auf der Grundlage unserer Ermittlung können wir derzeit noch nicht sagen, ob sie sich tatsächlich auf den Weg nach Syrien gemacht hat. Möglicherweise befindet sie sich noch immer in Belgien. Was wir wissen ist, dass sie noch nie in Syrien war."

Die ältere Schwester des Mädchens soll eine Syrien-Rückkehrerin sein. Derzeit gebe es keine Hinweise darauf, dass das Mädchen etwas in Belgien plane.