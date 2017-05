Neue NRW-Regierung beendet Tihange-Beteiligung

Im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen wollen CDU und FDP, die neuen Koalitionspartner in der Landesregierung, die finanzielle Beteiligung über den Pensionsfonds des Landes an den umstrittenen belgischen Reaktoren Tihange und Doel schnellstmöglich beenden. In NRW wurden aus Angst vor einen AKW-Gau in Belgien schon Jodtabletten verteilt.