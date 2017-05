Es ist ein gutes 'Bindemittel' für Steine und Gärtner benutzen Kohlendioxid, um ihre Pflanzen schneller zum Wachsen zu bringen.

Wir können CO2 aber auch zu anderen Zwecken verwenden, sagt Ingrid Borgmans vom Umwelt- und Energieamt: "Mehrere Projekte sind in Vorbereitung, um aus Methanol und Ethanol Treibstoff herzustellen. Auch Algen werden verwendet. Es sind also verschiedene Anwendungen möglich, um CO2 abzutrennen und wiederzuverwerten."

"In Flandern haben wir einen großen Anteil an energie-intensiver Industrie. In den Häfen sind zum Beispiel zahlreiche Anwendungen möglich. Insgesamt könnten wir auf diese Weise schätzungsweise 12 Megatonnen CO2 vermeiden", betont Borgmans in der VRT.