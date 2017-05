Belga

U.Ne Auf Sizilien beginnt an diesem Freitagmorgen der G7-Gipfel. Das sind die sieben führenden Industrieländer. Die Themen, die sie auf dem zweitägigen Gipfel am Mittelmeer behandeln werden, sind der Welthandel, der Klimaschutz und der Kampf gegen den Terror. Die meisten Staats- und Regierungschefs kommen aus Brüssel angereist. Dort ist das Nato-Treffen zu Ende gegangen und das neue Nato-Hauptquartier eingeweiht worden. Bei seinem Besuch in Brüssel warf US-Präsident Donald Trump vielen Nato-Partnern vor, nicht genug Geld für das Militär auszugeben.