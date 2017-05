VRT

U.Ne Jetzt, da Trump uns wieder verlassen hat, fragt sich Bart Haeck von der Zeitung De Tijd, was uns von dem Blitzbesuch geblieben sei: Sein Besuch in Brüssel lehrte uns, dass er ein "normalerer Präsident" geworden sei als der Anschein, den er zu Anfang erweckte. Mehrere Zeitungen in Belgien sind ähnlicher Meinung, aber vor allem sind sie "erleichert", dass der Besuch ohne große Peinlichkeiten über die Bühne lief. Lesen Sie hier eine Zusammenfassung der belgischen Presse über den Besuch des US-Präsidenten in Brüssel.