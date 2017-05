Abrini hatte im Juli 2015 Manchester besucht.

Abrini wurde auf Bildern von Überwachungskameras am Brüsseler Flughafen kurz vor den Anschlägen vom 22. März gesehen. Er wurde seither als "der Mann mit dem Hut" bekannt. Er ist der dritte Terrorist, der zunächst entkommen konnte, aber nach einer Großfahndung doch noch von der Polizei in Brüssel festgenommen werden konnte. Seither sitzt er in Untersuchungshaft.

Fahnder wissen bereits, dass Abrini in Manchester war, aber jetzt versuchen sie herauszufinden, ob er Kontakte zu dem Manchester-Attentäter hatte. Abrini ist ein 32-jähriger in Brüssel geborener Belgier marokkanischer Herkunft. Er wurde auch dabei gesehen, wie er vor den Attentaten in Paris und Brüssel £3.000 in bar in einem Park in Birmingham entgegennahm. Das war im Juli 2015.