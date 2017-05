VRT

U.Ne Ein Dutzend Friedensaktivisten wartet schon vor der Nato auf US-Präsident Trump. Verschiedene Friedensorganisationen hatten zu einer Demonstration gegen das Treffen der Staats- und Regierungschefs, das am Nachmittag stattfinden soll, aufgerufen. In einer abgesteckten Sicherheitszone und von zahlreichen Sicherheitskräften umgeben, durften sie sich dort versammeln. Zunächst war die Zahl der Teilnehmer im Vergleich zu dem großen Protestmarsch am gestrigen Mittwoch durch Brüssel niedrig. In Brüssel hatten sich laut Polizeiangaben rund 9.000 Menschen am Protestmarsch beteiligt.