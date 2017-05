Stoltenberg (kleines Archiv-Foto im Text) bezeichnete eine Beteiligung der Nato an der Koalition als "starke politische Botschaft der Geschlossenheit im Kampf gegen den Terrorismus". Damit könne die Koordination innerhalb der Koalition verbessert werden, so Stoltenberg weiter. Er wies auch noch daraufhin, dass jeder einzelne Nato-Staat bereits Mitglied der Koalition sei. Eine direkte Beteiligung an Kampfeinsätzen schloss Stoltenberg jedoch vorerst aus.

Die Nato unterstützt die Anti-IS-Koalition bereits mit AWACS-Luftaufklärern. Diese Unterstützung soll ausgeweitet werden, kündigte Stoltenberg an. Auf dem Nato-Treffen an diesem Donnerstag soll beschlossen werden, die AWACS-Aufklärungsflugzeuge noch länger im Einsatz zu lassen, so dass mehr Informationen ausgetauscht werden können. Weiter sollen auch Flugzeuge in der Luft versorgt werden, heißt es noch. Stoltenberg kündigte zudem die Einrichtung eines Anti-IS-Nachrichtendienstes innerhalb der Nato an.

"Konfliktträchtiger ist die Frage der Verteidigungsausgaben", weiß dpa noch. "Trump werde die Bündnispartner erneut an ihren Beschluss erinnern, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Militäraufgaben auszugeben." Das habe Rex Tillerson vor mitreisenden Journalisten angekündigt. Die USA gäben vier Prozent für diese Zwecke aus, der Präsident wolle eine gerechtere Lastenverteilung einfordern.

Deutschland gibt derzeit etwa 1,2 Prozent des BIP für das Militär aus. Und von deutscher Seite würde bei dem Thema abgeblockt. So habe Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur das Zwei-Prozent-Ziel als "abwegig" bezeichnet. Laut dpa habe er darauf verwiesen, dass 2014 beim Gipfeltreffen in Wales nur beschlossen wurde, dass sich die Mitgliedstaaten dieser Marke annähern sollten. "Es gibt kein apodiktisches Zwei-Prozent-Ziel", zitiert die Presseagentur Gabriel.

Auch Belgien wird wohl angesichts seiner Haushaltslage und der bevorstehenden Einsparungen kaum bereit sein, seine Militärausgaben drastisch zu erweitern. Derzeit betragen Belgiens Militärausgaben 0,9 seines BIPs.