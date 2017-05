Belga

A.Kockartz Am Mittwochnachmittag kurz nach 16 Uhr ist die Air Force One, die Maschine des amerikanischen Präsidenten, am Flughafen in Zaventem gelandet und von dort aus in Richtung des Militärflughafens weitergerollt. Danach folgte die Begrüßungszeremonie mit Premier Michel, bevor Trump mit seinem Fahrzeugkonvoi in Richtung Königspalast in der Brüsseler Innenstadt fuhr.