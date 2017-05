Damit soll jetzt Schluss sein, wie der frankophone Liberale Premierminister jetzt ankündigte. Michel begründete diesen Vorstoß auch mit der angespannten Sicherheitslage in ganz Europa, speziell in Südosteuropa - siehe Ukraine. Russland sorge z.B. nicht erst seit der Annektierung der Krim für Probleme und auch die Bedrohung der Sicherheit durch radikal-islamische Terroristen nehme weiter zu, so der Premier.

Bundesverteidigungsminister Steven Vandeput (N-VA - kl. Foto) hatte bereits Anfang März angedeutet, dass der Verteidigungshaushalt ab dem Jahr 2019 wieder angehoben werden soll. Ob dies mit den Besuch des US-Präsidenten Donald Trump und dem anstehenden NATO-Gipfel in Brüssel zu tun hat, sei dahingestellt. Trump kritisierte nicht nur einmal, dass viele NATO-Mitglieder zu wenig in ihren und in den NATO-Haushalt investieren würden. Aus diesem Grunde, so Trump, verliere die Allianz für ihn zusehends an Relevanz.