Neben Donald Trump sorgt auch die Anwesenheit des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan für ein Sicherheitsproblem. Erdogan und seine Frau verbleiben in einem Luxushotel an Stefaniaplatz in Brüssel. Eine Kundgebung von Erdogan-Getreuen aus Belgien wurde bereits von ihren Organisatoren abgesagt, doch es bleibt unklar, ob doch Türken aus Belgien ihrem Präsidenten huldigen werden.

Dazu erließ Brüssels Bürgermeister Yvan Mayeur (PS) in Absprache mit den Bürgermeistern der betroffenen Hauptstadt-Gemeinden Elsene und Sint-Gillies ein Versammlungsverbot rund um den Stefaniaplatz in der Nähe des Louiza-Viertels. Laut Bürgermeister Mayeur könne nicht für adäquate Sicherheit garantiert werden, wenn sich dort hunderte Menschen auf einmal aufhalten würden.