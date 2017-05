Die Air Force One, das amerikanische Präsidentenflugzeug, wird voraussichtlich am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr am Militärflughafen Melsbroek am Rande des Brussels Airport in Zaventem landen. Im Zuge dessen wird kurzzeitig der Luftraum über Belgien abgesperrt und nach der Landung Trumps auch Teile der E 40 und des Kleinen Rings, damit seine Fahrzeugkolonne unbehelligt ins Stadtzentrum gelangen kann.

Wo das Ehepaar Trump die Nacht zum Donnerstag verbringen wird, bleibt ein Geheimnis. Möglich wäre ein Luxushotel in der City, eher wahrscheinlich ist die Residenz der US-Botschaft in Brüssel.

Der erste Termin von US-Präsident Trump in Belgien ist noch am Mittwoch eine Audienz bei König Philippe und Königin Mathilde im Königspalast. An diesem Treffen nimmt auch Premierminister Charles Michel teil und auch Melania Trump.