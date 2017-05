Verkehrsfrei werden an den kommenden beiden Tagen auch einige Plätze und Straßen im Stadtzentrum. Das sind Schuman, der Platz der Paläste und die Waterloolaan, sowie Bereiche des Kleinen Rings zwischen Louiza und Naamsepoort und an der US-Botschaft. Das betrifft örtlich alle Verkehrsteilnehmer, also auch Fußgänger, Radfahrer oder Biker. Zudem gilt auch überall dort Parkverbot…

Da zeitweise auch die wichtigen Verkehrsachsen und Ausfallstraßen Hertogstraat, Belliardstraat und Wetstraat für Stunden gesperrt sind, rät die zuständige Lokalpolizei der Zone Brüssel-Hauptstadt-Elsene den Berufspendlern schlicht und einfach davon ab, am Mittwoch mit dem Auto in die Hauptstadt zu kommen. Der Donnerstag ist in diesem Falle glücklicherweise ein Feiertag (Christi Himmelfahrt) und damit eher verkehrsschwach.

Um das Ganze noch ein wenig abzurunden, wird am Mittwoch im Bereich Innenstadt auch noch gegen den US-Präsidenten demonstriert. Die Demo „Trump not welcome“ nimmt ihren Anfang gegen Mittag am Nordbahnhof, um nach einer Runde im Umfeld des Einkaufsviertels wieder dort zu enden.