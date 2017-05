Sicherheit

Belgien will derzeit, also auch nach dem Anschlag in Manchester (vermutlich ein Selbstmordattentat), bei dem 22 Menschen getötet und 59 weitere zum Teil schwer verletzt wurden, die Sicherheitsmaßnahmen nicht erhöhen. Seit den Anschlägen auf Brüssel und Zaventem am 22. März 2016 gilt in Belgien und erst recht in der belgischen Hauptstadt ohnehin eine erhöhte Sicherheitsstufe. Zudem wurden die Sicherheitsmaßnahmen angesichts des für Mitte der Woche anstehenden Nato-Gipfels mit Teilnahme der Präsidenten der USA und der Türkei ohnehin weiter angepasst.

Absage?

Der Anschlag fand in der Arena, einem Fußballstadion in Manchester statt und zwar am Ende eines Konzerts des amerikanischen Teenageridols Ariana Grande (23). Dadurch war das Publikum durchschnittlich sehr jung und viele Familien waren vor Ort. Ariana Grande soll eigentlich am 28. Mai in Antwerpen im Sportpalast auftreten, doch die geschockte Musikerin denkt daran, ihre „Dangerous Woman Tour“ nach dem Attentat abzubrechen, was durchaus verständlich wäre.

Fußball-Metropole Manchester

Auch aus dem Sport, genauer aus dem Fußball, kommen Reaktionen. Vincent Kompany, der Kapitän der belgischen Nationalmannschaft und von Manchester City, sagte via Twitter, dass dies ein trauriger Tag für seine Stadt sei: „I would like to express my deepest condolences to the families of the victims. It's a sad day for the great city of Manchester. #Unity“

Ähnlich äußerten sich auch einige andere in England spielende Belgier, wie Adnan Januzaj, Thibault Courtois oder Michy Batshuayi. Alt-Nationalspieler Franky Van der Elst reagierte eher ungewöhnlich aber dennoch betroffen: „Und wir labern nur über Fußball…“