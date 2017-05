Kommende Woche: Viel Sonne im Angebot

Am heutigen Sonntag zeigte sich die Sonne schon recht freundlich und das ganz besonders an der Küste. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 ° in Hochbelgien und 21 ° im Landesinnen. Montag bleibt es sonnig und trocken bei Höchstwerten um die 25 °.

Am Dienstag sind nachmittags vor allem im Osten Belgiens mehr Wolken zu sehen und dort kann auch der eine oder andere Regentropfen fallen. Höchstwerte zwischen 18 ° an der Küste, 22 ° in Hochbelgien und 24 ° im Landesinnern.

Der Mittwochvormittag kündigt sich sonnig an aber am Nachmittag sind im Osten wieder mehr Wolken zu sehen und vereinzelt etwas Regen bei Höchsttemperaturen zwischen 19 und 24 °. Donnerstag und Freitag sonnig und warm bei Höchstwerten um die 25 °. Am kommenden Wochenende bleibt es sonnig und heiß bei Höchstwerten bis zu 30 ° und Sonntagabend zunehmend gewittrig.