Dieser präventive Ansatz sei sehr wichtig und ergänze das bestehende Angebot an Therapiemöglichkeiten für Sexualstraftäter. "Menschen mit pädophilen Neigungen vorbeugend behandeln ist damit ein Fakt. 'Stop it now!' ist ein guter Anfang, auch weil das Konzept seinen Nutzen auf internationaler Ebene bewiesen hat", so Vandeurzen.