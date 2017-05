ISS-CEO Kris Cloots beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiter, von denen etwa 7.500 im Reinigungsbereich arbeiten. Gegenüber der VRT-Nachrichtenredaktion sagte er, sein Sektor verfüge nicht über die Mittel, eine so hohe Zahl an Beschäftigten selbst zu durchleuchten. Das dies aber notwendig ist, zeigt sich bei den Orten, wo seine Leute putzen gehen: „Sie gelangen in Regierungsgebäude, in Banken und Botschaften, in die Gebäude der EU-Institutionen und so weiter…“

Cloots fügte hinzu, dass 99,9 % seines Personals hervorragend arbeite und vertrauenswürdig sei, doch man könne nie wissen, ob nicht jemals etwas im Hintergrund im Schilde führe und über sein Unternehmen versuche, z.B. in eine Botschaft zu gelangen: „Wir vermuten, dass so etwas passieren kann, auch wenn es keine Beweise gibt. Wir wissen aber von einem Fall, bei dem von den Behörden eine Warnung ausging, dass sich jemand radikalisierte.“

Es wäre, so Kris Cloots weiter, „interessant, wenn uns die Behörden in dem Augenblick, in dem wir jemanden anwerben, informieren könnte, ob hier Probleme zu erwarten wären oder on jemand sich radikalisiert oder bestimmte Sympathien hegt.“ Er läute mal eben die Alarmglocke, so der ISS-Chef, „damit man uns nicht vergisst.“