A.Kockartz Nicht erst seit dem Tod eines Teenagers in den USA, der an einer Überdosis Koffein gestorben war, stehen die sogenannten Energydrinks in der Kritik. In der VRT-Fernsehsendung „Over eten“ („Über das Essen“) wurde am Mittwochabend deutlich, dass rund 60 % aller Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren regelmäßig Energydrinks zu sich nehmen. Ärzte fordern hier ein Verbot für Kids unter 16 Jahren.