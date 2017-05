Wenige Tage nach dem schweren Unfall von Kasterlee, wo ein Autofahrer in eine Gruppe Radfahrer gerast war, ist eine 75 Jahre alte Frau ihren schweren Verletzungen erlegen. Damit forderte dieser Unfall ein drittes Todesopfer. Bei dem Unfall am Montag war ein niederländischer Autofahrer in eine 12-köpfige Radfahrergruppe gerast, die gerade die Schnellstraße N19 überqueren wollte. Dabei starben zwei Personen noch am Unfallort. Drei Menschen, darunter die jetzt verstorbene Frau, erlitten schwere Verletzungen. Der Zebrastreifen an der Turnhoutsebaan (N19) in Kasterlee verfügt nicht über Ampeln, auch wenn die Gemeinde dies schon lange fordert.