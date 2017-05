… ist nicht hinnehmbar!“ Flanderns Landesmobilitätsminister Ben Weyts (N-VA - kl. Foto) lässt an der Idee seines föderalen Amtskollegen Bellot, die Richtgeschwindigkeit auf Autobahnen fallweise auf 130 km/h erhöhen zu wollen, kein gutes Haar, auch wenn dieser diese Idee an strikte Bedingungen knöpfen will.

„Wir kämpfen bei uns in Flandern schon jetzt mit einer Schande von 400 Verkehrstoten in einem Jahr Zeit. Noch mehr Tote zählen, nur um ein paar Minuten Zeit zu gewinnen, ist für mich nicht hinnehmbar.“, so Weyts streitbar. Es sei für ihn ein Rätsel, warum Bellot nach einer BIVV-Studie zu einem völlig anderen Thema solche Schlüsse ziehen könne, so Weyts.