Die Anwältin der Eltern plädierte hingegen für einen Freispruch für ihre Mandanten. Sie erkannte den Umstand an, dass das Kind an Unterernährung starb, zweifelte jedoch an, dass die Eltern ihr Kind absichtlich unterfüttert haben. Ihrer Ansicht nach sei der Sachverhalt wesentlich komplexer und komplizierter.

Zudem seien die Eltern des Kindes bereits durch den Tod ihres Kindes gestraft genug. Der Gesundheitszustand des Kindes sei mal besser und mal schlechter gewesen und sei weder beunruhigend gewesen, noch habe er Grund zur Sorge geboten. Erst am letzten Tag habe sich der Zustand des Kindes dramatisch verschlechtert. Das Urteil in diesem Fall ergeht am 14. Juni vor dem Strafgericht von Dendermonde.