Spaas fragt sich auch, ob die Hacker sich noch trauen werden, ihre Bitcoins, also digitalen Münzen, in Geld umzuwandeln. Die Bitcoin-Adressen seien weltweit bekannt, die meisten Bitcoin-Börsen werden das sicherlich verweigern. "Im Nachhinein finde ich es doch nicht so schlau, den Cyberangriff mit Bitcoins durchzuführen."

"Das ist ein bisschen so, wie die Mona Lisa stehlen", meint Spaas. "Das bringt auch nichts ein." Was auch das Ziel gewesen sein mag, der Cyberangriff war ziemlich dumm, beschließt Spaas.

Wenn es nun das Ziel war, größtmöglichen Schaden anzurichten, sei das chaotisch verlaufen. Ein Virus kurz vor dem Wochenende anstatt mitten in der Woche - Mitten in der Woche hätte der Virus mehr Schaden angerichtet, findet der ethische Hacker Inti De Ceukelaire. "Die Notschalteinrichtung war auch kein guter Zug von ihnen."

Und die Hacker sind Opfer von anderen Hackern geworden. Die hätten ihrerseits Geld verlangt. Dadurch haben die ursprünglichen Hacker weniger verdienen können, erklärt De Ceukelaire weiter.

Und was der angebliche Link zu Nordkorea betrifft, hat De Ceukelaire sowieso große Zweifel. Zwei schwache Links verwiesen nach Nordkorea, aber die Hacker hätten viele Amateurfehler gemacht. Ein Team aus Hackern mit der Unterstützung einer Regierung hätte diese wohl kaum gemacht, so De Ceukelaire noch.