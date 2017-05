Die flämische Unterrichtsministerin Hilde Crevits räumt ein, dass an Arbeitsmitteln eingespart worden sei. Doch ihre Prioritäten hätten in den letzten Jahren woanders gelegen.

Es sei zwar an Arbeitsmaterialien eingespart worden, doch habe man gleichzeitig 500 Millionen Euro zusätzlich ins Unterrichtswesen investiert. "Die Investitionen flossen in Lehrkräfte, weil sie etwas bewirken können. Außerdem wurde sehr viel in Schulgebäude investiert und es wurde vereinbart, dass der Index und die Schulmaterialien wieder aufeinander abgestimmt werden", so Crevits.

Das katholische Unterrichtswesen fordert noch für diese Regierungsperiode Maßnahmen, damit sich die finanzielle Situation der Schulen nicht weiter verschlechtert.