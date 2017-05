In der kommenden Woche wird der auch für den Zoll zuständige belgische Finanzminister Johan Van Overtveldt ein entsprechendes Abkommen mit Bundesverteidigungsminister Steven Vandeput (beide N-VA) unterzeichnen.

Der Einsatz von Armeedrohnen zu zivilen Zwecken ist in Belgien kein Novum. Unbemannte Kameras des Militärs werden bereits seit geraumer Zeit über der Nordsee und über den Ardennen eingesetzt. Hier richtet sich die Aufmerksamkeit u.a. auf Schiffe, die auf hoher See öl verklappen oder auf illegales Abholzen von Bäumen in Naturschutzgebieten.