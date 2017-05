Die Polizei hat am Donnerstag mit einer Großrazzia im Rotlichtviertel in der Nähe des Brüsseler Nordbahnhofs und des Hauptquartiers der belgischen Bundespolizei ein nigerianisches Prostitutionsnetzwerk aufgerollt, dass junge Mädchen aus dem eigenen Land auf den Strich schickte. Dabei wurden fünf Verdächtige festgenommen, von denen vier dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Polizisten konnten rund 30 Mädchen befreien. Die Razzien fanden nicht nur im Rotlichtviertel selbst statt (Archivfoto), sondern an mehreren Stellen in Brüssel und dem Umland. Dabei wurde auch Häuser durchsucht, in denen die Mädchen versteckt wurden.

Die Fäden in diesem Netzwerk hielt eine Nigerianerin in Händen, die innerhalb von einigen Jahren in Brüssel ein weitverzweigtes Netzwerk für Prostitution geschaffen hatte. Diese Frau ist den Behörden und in der einschlägigen Szene als besonders gnadenlos bekannt. Die jungen Mädchen, manche erst 12 Jahre alt, wurden in Nigeria angeworben, wobei ihnen gute Jobs und eine schöne Zukunft in Europa versprochen wurde. Sie mussten sich dabei aber einem brutalen Vododoo-Ritual unterziehen, bei dem sie ihrer „Chefin“ ewige Treue schwören mussten.

Dann wurden sie über Flüchtlingswege via Libyen nach Belgien geschleust, was einige wohl nicht überlebten. Hier angekommen, mussten sie sofort auf den Strich, um die „Reisekosten“ von 45.000 € zurückzuzahlen. Wer nicht spurte oder zu fliehen versuchte, wurde misshandelt. Repressalien mussten offenbar auch deren Angehörige in ihrer nigerianischen Heimat erfahren.