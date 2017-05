Die belgische Polizei wartet an diesen beiden Tagen nach Medienberichten mit rund 2.000 Beamten auf, unterstützt von Kollegen aus Luxemburg und eine Anti-Drohnen-Einheit der niederländischen Polizei. Sie müssen gleich zwei Demonstrationen in Schach halten.

Am 24. Mai abends heißt es in der Brüsseler Innenstadt „Trump not welcome“ und tags drauf wird vor dem NATO-Hauptquartier in Evere demonstriert. Fachleute gehen davon aus, dass auch der Geheimdienst und der militärische Abschirmdienst ADIV an diesen Tagen mit allen verfügbaren Kräften unterwegs sein werden.

In der ersten Tageshälfte am 25. Mai wird Trump nach seiner Audienz im Königspalast in der US-Botschaft eine Reihe von bilateralen Gesprächen führen. Einer der Gesprächspartner soll der neue französische Staatspräsident Emmanuel Macron sein. Belgiens Premierminister Charles Michel (MR) wird neuesten Informationen zufolge bereits bei der Audienz bei König Philippe dabei sein.

Einen Besuch der Institutionen der Europäischen Union in Brüssel hat der US-Präsident abgesagt. Es ist davon auszugehen, dass die EU-Führung ebenfalls in der Brüsseler US-Botschaft vorstellig werden wird. Am Nachmittag ist dann der NATO-Gipfel angesagt.