Möglicherweise wird Präsident Recep Tayyip Erdogan versuchen, im Rahmen seines Brüssel-Besuchs am Rande des NATO-Gipfels vor seinen Anhängern zu sprechen. Bekanntlich hat eine große Mehrheit der Türken in Belgien beim Referendum zur Staatsreform in der Türkei für das Präsidialsystem Erdogans gestimmt.

In Brüssel macht die Befürchtung die Runde, dass der türkische Staatspräsident einen Tag vor dem Gipfel herkommen will, um seine Landsleute zu treffen (vielleicht auch, um sie auf sein Todesstrafen-Referendum vorzubereiten). In Sicherheitskreisen spricht man bereits Medienberichten zufolge von einem „Albtraum“…

Brüssels Bürgermeister Yvan Mayeur (PS) lehnt einen Auftritt Erdogans in Brüssel in den Tagen um den NATO-Gipfel aus Sicherheitsgründen kategorisch ab. Und auch Demonstrationen gegen Erdogan und Trump sollen möglichst vermieden werden, doch dies ist eher ein Wunschtraum. Tausende Polizisten, wie viele tatsächlich wird nicht genannt, werden an diesen Tagen in und um Brüssel mobilisiert.