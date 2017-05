Das Treffen zwischen König Philippe und dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump soll am 25. Mai, am Himmelfahrtstag also, um 10 Uhr morgens stattfinden. Mehr Details sind zu dieser Audienz noch nicht bekannt. Vielleicht werden Königin Mathilde Trumps Ehefrau Melania ebenfalls dort sein, doch offiziell ist dies alles noch nicht.

Auf politischer Ebene allerdings ist sicher, dass Belgiens Premierminister Charles Michel (MR) bei der Audienz zugegen sein wird und möglicherweise auch der frischgebackene französische Staatspräsident Emmanuel Macron in Begleitung seiner Ehefrau Brigitte.

Nach dieser Audienz im Palast in Brüssel stattet US-Präsident Trump sowohl der NATO, als auch den EU-Institutionen einen mit Spannung erwarteten Besuch ab.