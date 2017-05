Belga

A.Kockartz Subunternehmer der regionalen flämischen Nahverkehrsgesellschaft De Lijn fahren nach wie vor mit älteren Bussen in die Antwerpener Innenstadt hinein. Trotz der Tatsache, dass der Schadstoffausstoß dieser Busse seht hoch ist, fahren sie in die Umweltzone der Scheldemetropole hinein. Und das kann auch noch lange so weitergehen.