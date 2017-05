Für ihn ist eher wichtig, dass die Länder und Regionen in gemeinsamem Einverständnis und als gute Nachbarn zusammenleben müssen. Von Spaltung und Trennung will Piqué nichts wissen: „Die Brüsseler Region besteht und dies ist ein nicht zu wiederlegender Fakt. Sie lässt sich morgen nicht in einen Status von geteilter Souveränität verwandeln oder in eine Aufhäufung von Flamen und Wallonen, die durch Barrieren zwischen Französisch- und Niederländischsprachigen getrennt sind.“ Piqué stimmen seit seiner Rede am Samstag vor dem Brüsseler Regionalparlament so gut wie alle dort vertretenen Parteien der beiden Sprachengruppen zu.

Nur die N-VA hält weiter an ihren konföderalen Ideen fest. Johan Van den Driessche (kl. Foto), der Fraktionsvorsitzende der N-VA im Brüsseler Regionalparlament, fühlte sich falsch verstanden: „Die Art und Weise, in der er (Charles Picqué (A.d.R.)) dies vorstellt, halte ich für irreführend. Die Brüsselwahl (die Brüsseler sollen sich laut De Wever-Essay für die eine oder andere Sprachengruppe entscheiden (A.d.R.)) hat mit der Sprachenzugehörigkeit oder gleich etwas anderem nichts zu tun und das haben wir auch deutlich so gesagt. Vergleichen sie das mit dem niederländischsprachigen Unterricht, in dem 75 bis 80 % der Kinder eine andere Sprache sprechen. Die Brüsselwahl ist eine Entscheidung aus Flandern heraus in Richtung Brüssel für diejenigen, die sich unserem System anschließen wollen.“

Zu den Gästen beim Empfang zum „Iris Fest“ im Brüsseler Parlament gehörten auch Premierminister Charles Michel (MR), Brüssels Ministerpräsident Rudy Vervoort (PS) und Bürgermeister Yvan Mayeur (PS).