CD&V-Parteichef Wouter Beke (kl. Foto oben) sagte am Samstagmorgen gegenüber der VRT-Nachrichtenredaktion, dass dies unseren Werten keinesfalls entsprechen würde: „Eine Wiedereinführung der Todesstrafe steht diametral entgegen den Werten unserer christdemokratischen Partei, unseres Landes und Europas. Wer die Todesstrafe wieder einführen möchte, der kann mit unserer Hilfe nicht rechnen.“

Peter De Roover (kl. Foto unten), der Fraktionschef der N-VA im belgischen Bundesparlament, befürchtet, dass es schwierig sein werde, den Türken hierzulande zu verbieten, an diesem Referendum teilzunehmen. Rechtlich gesehen kann die Türkei in ihren Botschaften und Konsulaten ein solches Referendum organisieren, denn „dort sind sie der Chef.“ De Roover mahnt zur Eile: „Wir müssen hier alle drüber nachdenke und zwar sehr schnell, denn sonst haben wir das hinter uns, bevor wir Maßnahmen ergreifen.“ Inzwischen suchen auch Deutschland und die Niederlande, wie ein solches Referendum in ihrem Land verhindert werden kann.

"Man darf doch nicht töten..."

Inzwischen schließen sich auch die flämischen Liberalen Open VLD dieser Ansicht an. Die Abgeordnete im flämischen Landesparlament, ex-Landesfinanz- und Haushaltsministerin Annemie Turtelboom sagte in den VRT-Mittagsnachrichten am Samstag, dass eine Teilnahme der belgischen Türken an einem solchen Referendum ihre Partei in „Herz und Mark“ treffe: „Man kann und muss strafen, doch wir dürfen nicht töten.“