U.Ne/Belga Belgiens Premier Charles Michel ruft die Europäische Union dazu auf, die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei einzustellen. Die anhaltenden Provokationen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan machten es unmöglich, die Türkei in die Union aufzunehmen. Das sagte er während eines zweitägigen Arbeitsbesuches in der Tschechischen Republik und in Slowenien.