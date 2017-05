A.Kockartz Flanderns Landesverkehrsminister Ben Weyts (N-VA - Foto) kündigte an, in nächster Zeit 30 weitere Trajekte für Abschnittskontrollen einzurichten. Damit will er die „Schande von 400 Verkehrstoten“ pro Jahr in Flandern beenden. Bis 2020 sollen die meisten Blitzanlagen hier verschwinden. Damit habe das „Bremsen vor Ampel- und Blitzanlagen und dann wieder Gas geben“ ein Ende, so Weyts.